Аукционна къща в Германия предлага на търг вещи на жертви от Холокоста

Международният комитет за Аушвиц призова аукционна къща в западния германски град Нойс да отмени насрочен за понеделник търг, на който се предлагат артефакти от Холокоста, предаде ДПА и БТА.

Продаването на търг на лични документи, принадлежали на жертви на нацистка Германия, се смята от оцелелите от Холокоста и техните роднини за "цинично и безсрамно начинание", заяви изпълнителният вицепрезидент на Международния комитет за Аушвиц Кристоф Хойбнер. От страданията на всички, които са били преследвани и убити от нацистите, се извлича търговска изгода, посочи Хойбнер. Документите, свързани с преследването и Холокоста, принадлежат на семействата на жертвите, добави той.

Изпълнителният вицепрезидент на Международния комитет за Аушвиц заяви, че такива документи трябва да бъдат излагани в музеи или да бъдат включвани в експозициите на мемориални комплекси, а не да бъдат превръщани в стоки. "Призоваваме отговорните лица в аукционната къща да проявят човешко достойнство и да отменят търга", каза още Хойбнер.

Аукционната къща "Фелцман" е планирала търга за понеделник. Аукционът е озаглавен "Системата на терора, том II, 1933–1945".

Според Международния комитет за Аушвиц сред предлаганите предмети има писма от концентрационни лагери, картотечни карти на Гестапо и други нацистки документи. Много от предметите съдържат лична информация и имената на жертвите. Електронният каталог включва антисемитски пропаганден плакат и еврейска звезда от концентрационния лагер Бухенвалд със "следи от износване".

Агенция ДПА отбелязва, че не е успяла да се свърже с представител на аукционната къща за коментар.