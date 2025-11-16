Руски дронове удариха фотоволтаична централа в Одеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Среднощна атака с дронове нанесе щети по инфраструктурата в южноукраинската Одеска област, съобщи председателят на местната областна военна администрация Олег Кипер в Телеграм.

"Повредени са енергийни обекти, включително фотоволтаична централа. Възникналите пожари бяха бързо потушени от подразделенията на Държавната служба за извънредни ситуации", информира Кипер, цитиран от БТА.

Обектите от жизненоважно значение и критичната инфраструктура преминаха на електроснабдяване от резервни източници, добави областният управител.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.