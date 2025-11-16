ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Бомбардировачи на Южния военен окръг на КНОА извършват рутинни патрули в Южнокитайско море

Снимка: Китайска медийна група

На 14 ноември говорителят на Южния военен окръг на КНОА полковник Тиен Дзюнли заяви, че е организирана флота с бомбардировачи за извършване на рутинни патрули в Южнокитайско море. Филипините често привличат сили извън региона за т.нар. „съвместни патрули", подкопавайки регионалния мир и стабилност.

„Призоваваме Филипините да прекратят провокациите и действията за ескалиране на напрежението. Войските във военния окръг трябва да запазят повишена бдителност за защита на суверенитета на държавата, мира и стабилността в региона на Южнокитайско море. Опитите за нарушаване на правата на Китай и провокациите няма да успеят", допълни полковник Тиен Дзюнли, цитиран от КМГ.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

