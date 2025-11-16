ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев удари рафинерия в Самарска област, Русия пък ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21725685 www.24chasa.bg

КМГ: Нова високоскоростна железопътна линия засилва логистиката в Централен и Южен Китай

1164
Снимка: Китайска медийна група

В събота сутринта бе пусната високоскоростна железопътна линия, свързваща град Ухан в Централен Китай с град Гуанджоу в Южен Китай, съобщава КМГ.

Влаковете по линията се движат със скорост до 350 километра в час, което позволява директни доставки между централния китайски метрополис и транспортния център в района на Големия залив Гуандун – Хонгконг - Макао.

Джан Тин, мениджър на бизнес отдела на гара Ханкоу, заяви, че товарната линия Ухан - Гуанджоу ще обслужва предимно пресни продукти, биомедицина и електронни продукти. Влаковете са оборудвани със специализирани системи за опаковане и контрол на температурата, за да се гарантира, че продуктите пристигат в оптимално състояние.

Китай вече стартира няколко високоскоростни товарни линии, като линията Кунмин - Чънду, Джънджоу - Чунцин и Нанчан - Шънджън. Работат на тази нова линия се очаква да улесни координираното развитие на региона на Централен Китай и района на Големия залив Гуандун – Хонконг – Макао.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари