Провокативните изявления на японския министър-председател Санае Такаичи, по отношение на въпроса за Тайван, продължава да са във фокуса на вниманието на международните медии, а международната общност не спира да ги критикува. По този повод CGTN извърши проучване сред интернет потребителите. Участващите в проучването считат, че изказванията й са груба намеса във вътрешни работи на Китай, заради което трябва да се поддържа повишена бдителност към амбициите на десните сили в Япония за обръщане на следвоенния международен ред, съобщава КМГ.

Декларациите от Кайро, Потсдам и редица други международни документи установяват китайския суверенитет над Тайван, което е част от резултатите след края на Втората световна война.

91,1% от анкетираните считат, че Япония трябва с реални действия да осмисли своите исторически престъпления и отговорности, и напълно да зачита китайския суверенитет и териториална цялост. 88,5% от анкетираните критикуват Япония, че е извършила открити провокации към следвоенния международен ред, а 86,6% от анкетираните посочиха, че Япония трябва незабавно да прекрати даването на погрешни сигнали на тайванските сепаратисти за „независимост на Тайван".

Японския министър-председател Санае Такаичи твърди, че ако има проблем в Тайван, това ще е проблем и за Япония. Тя нарече това „право на Япония за колективна самоотбрана". Изказването е първото подобно на японски лидер след 1945 г., когато Япония е победена във войната, и първото изразяване на амбиции за военна намеса по въпроса за Тайван. За първи път след 80 години Япония заплашва Китай с военна сила.

Всъщност зад неподходящите изказвания на Санае Такаичи по тайванския въпрос стоят зловещите намерения и опасни изкушения на японските десни сили, които непрекъснато се опитват да постигнат статута на така наречената „военна сила". 88,3% от анкетираните считат, че изявлението на Санае Такаичи се характеризира с търсене на повод за военна експанзия на Япония, а 87,2% от анкетираните смятат, че международната общност трябва да запази бдителност към възстановяването на японския милитаризъм.

Проучването се извърши в платформите на CGTN с испански, френски, арабски и руски език. В срок от 24 часа са получени мнения от 6643 интернет потребители.