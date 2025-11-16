В Гърция пътуват рекордно със самолет - 37 милиона души

Очаква се 2025 година да приключи с рекорден пътникопоток в 14-те регионални летища, управлявани от "Фрапорт Гърция" (Fraport Greece), предаде АНА-МПА специално за БТА.

Компанията прогнозира, че рекордните 37 милиона пътници ще са използвали нейните летища до края на годината, тъй като според генералния мениджър „Търговско развитие" Джордж Вилос общо 35,2 милиона пътници са били превозени през първите десет месеца на 2025 г., което е приблизително с един милион повече от предходната година и представлява увеличение с 2,7 процента в сравнение с 2024 г.

Между 2016 г. – последната година преди концесията на летищата – до днес общият пътникопоток се е увеличил с 45 процента, което отразява не само силния растеж на гръцкия туризъм, но и обширните инвестиции, които са променили облика на летищата.

Главният изпълнителен директор на "Фрапорт Гърция" Александър Зинел подчерта, че „стабилната възходяща тенденция на летищата демонстрира динамиката на гръцкия туризъм и значението на инвестициите в инфраструктурата".

Според ръководството на компанията увеличението се дължи почти изключително на международния пътнически трафик (3,5 процента), докато вътрешният трафик остава в застой, главно поради сеизмичната активност на остров Санторини.

Най-големият пазар е Обединеното кралство, следван от Германия и скандинавските страни. Посетителите от САЩ също отбелязват значително увеличение, като вече са на 8-мо място с 2,7-процентов дял като източник на посетители, въпреки факта, че няма директни полети до регионални летища, а основният източник е международното летище в Атина.