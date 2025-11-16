Тръмп близо до решение за действията на САЩ спрямо Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Доналд Тръмп намекна, че вече е взел решение за действията си във Венецуела, след серия от високопоставени брифинги тази седмица и на фона на засилващата се демонстрация на сила от страна на САЩ в региона.

Официални лица са представили на Тръмп различни варианти за военни операции на територията на Венецуела, докато той преценява рисковете и ползите от разширяване на кампания, която потенциално може да доведе до свалянето на президента Николас Мадуро, съобщи Си Ен Ен.

Междувременно американските въоръжени сили са струпали повече от дузина военни кораби и 15 000 военнослужещи в района като част от операция, която Пентагонът нарича „Южно копие" (Operation Southern Spear).

В петък президентът заяви, че е все по-близо до решение относно усилията си да ограничи незаконния поток от мигранти и наркотици - както и за възможността за смяна на режима.

До известна степен съм взел решение - да. Не мога да ви кажа какво точно ще е, но донякъде съм решил,

каза Тръмп пред репортери на борда на Air Force One, когато бе попитан директно за срещите и дали вече е направил избор.

Малка група, включваща министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете ген. Дан Кейн, информира президента в сряда. По думите на американски служител по-широк екип по националната сигурност - включително държавният секретар Марко Рубио и други високопоставени представители, се е срещнал с Тръмп в Ситуационната зала в четвъртък.

Тръмп и екипът му разгледаха различни целеви варианти и в двете срещи.

На президента е представен широк спектър от възможности за действие във Венецуела

- от въздушни удари по военни или правителствени обекти и по маршрути за наркотрафик, до по-пряка операция, целяща отстраняването на Мадуро.

CNN по-рано съобщи, че Тръмп е обмислял планове за удари по съоръжения за производство на кокаин и по пътища за трафик на наркотици в страната.

Възможно е и той да реши да не предприеме никакви действия. Миналия месец Тръмп заяви, че е дал разрешение на ЦРУ да действа във Венецуела, но служители от администрацията са казали на законодатели миналата седмица, че САЩ нямат правно основание за атаки срещу наземни цели - макар че такова може да бъде изградено.

Наскоро Тръмп каза в предаването „60 минути" на CBS, че не обмисля удари вътре във Венецуела, въпреки че по-рано звучеше по-отворен към идеята.

Според източници, запознати с въпроса, президентът на срещите е изглеждал предпазлив

към действия, които биха могли да завършат с провал или да изложат на риск американски войски.

През последните седмици Съединените щати струпаха военноморските си сили в Карибския басейн, докато администрацията на Тръмп извърши най-малко 20 удара срещу предполагаеми лодки за наркотрафик - усилие, което, според официални лица, има за цел да наруши потока от наркотици към САЩ.

Най-големият самолетоносач в света - USS Gerald R. Ford, пристигна в региона по-рано тази седмица. Освен самия самолетоносач, описван като „най-смъртоносната бойна платформа" на американския флот, САЩ са разположили около 15 хил. военнослужещи в района, както и повече от дузина военни кораби, включително крайцер, разрушители, кораб за командване на противовъздушна и противоракетна отбрана, десантни кораби и атакуваща подводница.

Разположени са и 10 изтребителя F-35 в Пуерто Рико,

което се превърна в ключов център за американските военни в рамките на засиления фокус върху Карибите.

Експерти описват това ниво на военно струпване като значително.

„Бях изненадан както от мащаба, така и от скоростта, и това е безпрецедентно", казва Ерик Фарнсуърт, старши асоцииран специалист в Центъра за стратегически и международни изследвания, пред CNN. „Това е най-сериозното военно струпване през този век. Всъщност трябва да се върнем чак до 1989 г., до американската инвазия в Панама, за да видим нещо дори отдалечено подобно."

От своя страна Венецуела заяви, че започва „масова мобилизация"

на военен персонал, въоръжение и техника.

Потенциалните рискове и ползи

Промяната на режима във Венецуела би изисквала сериозен ангажимент от страна на САЩ и носи висок риск, но свалянето на Мадуро може да донесе на Тръмп и екипа му признание за нещо, което се оказа неуловимо за множество американски администрации, включително и неговата собствена.

По време на първия си мандат Тръмп официално призна лидера на венецуелската опозиция Хуан Гуайдо за легитимния ръководител на страната, но неуспешен опит за преврат през 2019 г. означаваше, че Гуайдо никога не успя да поеме властта.

Ако Тръмп успее да отстрани Мадуро,

американският президент би могъл да отчете значителни постижения: отстраняване на силов лидер и поставяне на избран ръководител, възможност за засилено сътрудничество по въпросите на наркотрафика и миграционните потоци, както и потенциални сделки за петрол.

Но експерти предупреждават, че ако Тръмп нареди удари вътре във Венецуела с цел да свали Мадуро, той може да се изправи пред сериозни трудности заради разпокъсаните опозиционни групи и военните сили, готови за въоръжена съпротива.

В изявление от Каракас в петък Мадуро предупреди, че американска военна намеса може да положи основите за това, което той описа като „още една Газа", „нов Афганистан" или „нов Виетнам".

Обръщайки се директно към Съединените щати, Мадуро заяви: „Спрете безумната ръка на онези, които нареждат бомбардировки, убийства и разпалване на война в Южна Америка и Карибите. Спрете войната. Не на войната."

Продължителното военно ангажиране на САЩ носи риск и от разклащане на политическата коалиция, която помогна за избирането на Тръмп с обещания Америка да бъде държана далеч от чуждестранни войни. И вицепрезидентът Джей Ди Ванс, и министърът на отбраната Хегсет служиха в армията по време на войната в Ирак и оттогава изразяват скептицизъм към въвличането на САЩ в чужди конфликти.

„Американците не гласуваха за Тръмп, за да въвлече страната в продължителен конфликт в Латинска Америка. На тази основа ще бъде трудно да се осигури ангажиментът на Тръмп към дългосрочна подкрепа за опозицията", казва служител от Конгреса от Републиканската партия. „А без тази подкрепа това няма да се получи."