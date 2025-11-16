ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Все по-често студенти се връщали да учат в Българи...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21726049 www.24chasa.bg

В Япония разделени относно евентуален военен отговор при нападение на Китай срещу Тайван

1664
СНИМКА: pixabay

Японското обществено мнение е разделено по въпроса дали Япония трябва да упражни правото си на колективна самоотбрана, ако Китай нападне Тайван, сочи проучване по поръчка на осведомителната агенция Киодо.

Според данните близо половината, или 48,8% от запитаните са за военна намеса, а 44,2% са против. Същевременно 60,4% подкрепят намерението на премиера Санае Такаичи да повиши бюджета на Япония за отбрана.

Резултатите от изследването излизат в момент на засилено дипломатическо напрежение между Токио и Пекин заради изказване на Такаичи за Тайван. На 7 ноември тя каза, че китайско нападение срещу острова би представлявало "екзистенциална заплаха" за Япония, която може да предизвика военен отговор от страна на Токио, припомня Ройтерс, цитирана от БТА.

Китай не изключва употребата на сила като средство да наложи волята си над демократично управлявания остров Тайван, който отстои само на 110 км от японската територия. Тайванското правителство отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет.

Думите на Такаичи породиха силно недоволство в Китай, който предупреди гражданите си да не пътуват до Япония.

В програмна реч след избирането си миналия месец японският премиер обеща още тази фискална година (която приключва през март) да повиши разходите за отбрана до 2% от брутния вътрешен продукт. Първоначално се предвиждаше тази цел да бъде постигната през фискалната 2027 г.

Рейтингът на одобрение към кабинета на Такаичи е 69,9%, или с 5,5% повече в сравнение с миналия месец, допълни Киодо.

СНИМКА: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари