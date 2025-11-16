Почина американският певец и композитор Тод Снайдер

Американският певец и композитор Тод Снайдер почина на 59-годишна възраст, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Неговата звукозаписна компания съобщи в изявление, публикувано в социалните му медии, че Снайдер е починал в петък.

„Къде да намерим думите за човек, който винаги е имал подходящите думи, който знаеше как да извлече същността на нещата с думи и песни, като същевременно използваше най-разтърсващите, забавни и въздействащи изрази?", се казва в изявлението. „Винаги създаваше рими и ритъм, които веднага се усещаха като стар приятел или любимо одеяло. Някой, който почти винаги можеше да намери хумора в това лудо пътуване на планетата Земя."

Семейството и приятелите на Снайдер съобщиха, че той е бил диагностициран с пневмония в болница в Хендерсънвил, Тенеси, и че оттогава състоянието му се е усложнило и е бил преместен другаде. Диагнозата дойде веднага след отмяната на турне, след като Снайдер стана жертва на насилствено нападение в района на Солт Лейк Сити, според изявление от 3 ноември на неговия мениджърски екип.

Но полицията в Солт Лейк Сити по-късно арестува самия Снайдер, когато той отказа да напусне болницата, а по-късно се върна и заплаши персонала, съобщи Salt Lake Tribune.

Отмененото турне бе в подкрепа на най-новия му албум High, Lonesome and Then Some, който излезе през октомври. Снайдер съчетаваше елементи от фолк, рок и кънтри в тридесетгодишната си кариера. В рецензиите на последните му албуми Асошиейтед прес го нарече „певец-композитор с образа на леко отнесен фолк музикант" и „напушен трубадур".

Той се вдъхновяваше от артисти като Крис Кристофърсън, Гай Кларк и Джон Прайн, с които понякога се срещаше и които му бяха ментори. Песните му бяха записвани от артисти като Джери Джеф Уокър, Били Джо Шейвър и Том Джоунс. Той написа песен заедно с Лорета Лин, която се появи в албума й от 2016 г. Full Circle.

„Той предаде толкова много нежност и чувствителност чрез песните си и показа на много от нас как да гледаме на света през различен обектив", се казва в съобщението от събота на неговата звукозаписна компания. „Всяка сутрин ставаше и започваше да пише, винаги работеше, за да намери мястото си сред гигантите в писането на песни, които стояха на рафтовете му с плочи, същите тези гиганти, които го допуснаха в живота си и го взеха под крилото си, които той изучаваше неуморно."

Снайдер създаде най-известните свои произведения за независимия лейбъл на Прайн Oh Boy в началото на този век. Те включват албумите New Connection, Near Truths and Hotel Rooms и East Nashville Skyline. Тези албуми съдържат най-известните му песни I Can't Complain, Beer Run и Alright Guy.