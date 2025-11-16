Рим e столицата с най-много посолства, изпреварва дори Ню Йорк

Вечният град е световно познат с архитектурното си наследство, античните си паметници и уникалната атмосфера, която го прави един от най-посещаваните туристически центрове на планетата. Но зад тази добре позната фасада се крие факт, за който малцина са чували: Рим е градът с най-голям брой дипломатически представителства в света, надминавайки дори Ню Йорк, дома на централата на ООН.

Докато за милиони посетители Вечният град е музей под открито небе, за международната общност той е нещо като дипломатически „хъб". Италианската столица приютява представителства на институции, държави и организации, които превръщат града в най-големия дипломатически център в световен мащаб.

Според официални данни в Рим се намират 139 посолства, акредитирани към Италианската република, 86 посолства към Светия престол, около 85 представителства, акредитирани към Република Сан Марино, 130 мисии при ФАО, агенцията на ООН за прехрана и земеделие. Освен това тук присъстват и дипломатически служби към Суверенния Малтийски орден.

Общият брой надхвърля 430 посолства и мисии, обслужвани от приблизително 3000 дипломати.

Защо именно Рим? Обяснението се крие в уникалната политическа и институционална структура на града. Той е едновременно столица на Италия, седалище на Светия престол, важен център за международни организации и предпочитано място за установяване на дипломатически връзки към малки държави и независими ордени. Тази многопластовост създава дипломатическа карта, каквато няма никъде другаде, дори в градовете със значително по-модерен международен профил като Ню Йорк, Женева или Брюксел.

Вечният град отдавна е носител на редица национални и европейски рекорди -той е столицата с най-голямата територия в ЕС, градът с най-голям брой жители в Италия, притежава най-обширните зелени площи сред европейските столици. Но рекордът в областта на дипломацията остава един от най-малко познатите, макар че ежедневно хиляди хора преминават покрай десетки от тези представителства, без да осъзнават тяхното значение.

Още в древността народите са възприемали Рим като кръстопът на култури и цивилизации. Повече от хилядолетие след падането на Западната Римска империя градът запазва ролята си на център на международното взаимодействие.