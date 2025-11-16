ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев удари рафинерия в Самарска област, Русия пък ...

Времето София 14° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21726401 www.24chasa.bg

Пакетът от стимулиращи мерки за японската икономика ще е над 110 млрд. долара

1436
Сацуки Катаяма СНИМКА: РОЙТЕРС

Пакетът от мерки за стимулиране на икономиката на Япония ще надхвърли 17 трилиона йени (110 милиарда долара), заяви министърът на финансите Сацуки Катаяма след среща с премиера Санае Такаичи, съобщи бизнес изданието "Никкей".

Откакто пое поста през октомври, Такаичи обеща да състави значителен пакет от мерки за разходи, които да смекчат икономическия удар от поскъпването на живота и да стимулират инвестициите в области с потенциал за растеж като изкуствен интелект и полупроводници, съобщи  Ройтерс, цитиран от БТА.

Очаква се администрацията да финализира пакета с одобрение от кабинета на 21 ноември.

Сацуки Катаяма СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари