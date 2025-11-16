Пакетът от стимулиращи мерки за японската икономика ще е над 110 млрд. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пакетът от мерки за стимулиране на икономиката на Япония ще надхвърли 17 трилиона йени (110 милиарда долара), заяви министърът на финансите Сацуки Катаяма след среща с премиера Санае Такаичи, съобщи бизнес изданието "Никкей".

Откакто пое поста през октомври, Такаичи обеща да състави значителен пакет от мерки за разходи, които да смекчат икономическия удар от поскъпването на живота и да стимулират инвестициите в области с потенциал за растеж като изкуствен интелект и полупроводници, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

Очаква се администрацията да финализира пакета с одобрение от кабинета на 21 ноември.