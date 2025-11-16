Проучване: Германците подкрепят въвеждането на задължителна военна служба

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

По-голямата част от германците биха подкрепили задължителната военна служба за мъжете, родени след 2008 г., предаде ДПА, позовавайки се на социологическо проучване.

Проучването, направено от Института за изследване на общественото мнение ИНСА (INSA) по поръчка на в. "Билд", установи, че 58 процента от анкетираните смятат въвеждането на задължителна военна служба за правилно, докато 29 процента не са съгласни с това, а 13 на сто заявяват, че не могат да преценят.

По-рано тази седмица германското правителство, съставено от консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц и левоцентриските социалдемократи, постигна трудно извоюван компромис за укрепване на въоръжените сили на Германия с въвеждането на нов модел на доброволна наборна военна служба с цел увеличаване на числеността на армията.

Планът на правителството предвижда ако доброволната военна служба не се окаже достатъчна за попълване на редиците на Бундесвера (германските въоръжени сили), парламентът да може да въведе задължителна военна служба, при която наборниците, които ще ходят войници, ще бъдат определяни на случаен принцип.

Въпреки това 57 процента от анкетираните не очакват да се явят достатъчно доброволци, за да бъдат постигнати целите за личния състав на Бундесвера. Едва 25 процента смятат, че този модел ще постигне успех, а 18 на сто заявяват, че не могат да дадат преценят.

Личното желание за военна служба остава ниско, като само 31 процента от анкетираните посочват, че са склонни да се запишат доброволци, докато 55 процента изключват напълно тази възможност.

Социологическото проучване на ИНСА е направено между 13 и 14 ноември сред 1003 души.

Германия премахна задължителната военна служба през 2011 г., но тя може да бъде възстановена с обикновено парламентарно мнозинство, включително в периоди на повишено напрежение или извънредни ситуации в областта на отбраната.

Понастоящем конституцията предвижда задължителна военна служба само за мъжете. Предложенията за включването и на жените биха изисквали конституционно изменение, пише БТА.