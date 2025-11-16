Китайски кораби се появиха в японски води

Пекин изпрати кораби на бреговата си охрана около спорните острови Сенкаку, управлявани от Япония, в пореден сигнал за нарастващото напрежение в региона. Островите, които Китай нарича Дяою, отдавна са точка на противоречия между двете страни, а настоящата ескалация идва на фона на твърдите изказвания на японския премиер Санае Такаичи за Тайван, пише "Гардиън".

Китайската брегова охрана обяви, че е провела „патрул за прилагане на права" в района, подчертавайки, че действията ѝ са легитимни и целят защита на китайските интереси. От японска страна се разглежда като провокация и предизвикателство.

Напрежението се засили, след като Такаичи заяви пред парламента, че Япония може да реагира военно, ако Китай предприеме действия срещу Тайван. В отговор Пекин извика японския посланик – първият такъв дипломатически ход от над две години – и отправи предупреждения към китайски граждани, пътуващи към Япония, включително студенти и туристи. Държавните медии нарекоха изказването на премиера „опасно провокативно".

Според Министерството на отбраната на Тайван за последните 24 часа в района са засечени около 30 китайски военни самолета, 7 кораба и поне едно съединение на бреговата охрана. Китайските дронове летят близо до японски острови, включително Йонагуни, най-близкия японски остров до Тайван.

Анализатори предупреждават, че конфронтацията може да се разшири, като включи и други световни сили, включително САЩ. Тайван от своя страна заявява, че бъдещето на острова трябва да бъде решавано единствено от неговия народ, докато Пекин продължава да твърди, че „обединението" е неизбежно.

Регионалните наблюдатели определят действията на Китай като стратегически натиск върху Япония и като сигнал за по-нататъшно укрепване на позициите на Пекин в Източнокитайско море.