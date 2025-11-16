ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киев удари рафинерия в Самарска област, Русия пък ...

В Иран няма недекларирано обогатяване на уран

Външният министър на Иран Абас Арагчи. СНИМКА: РАДИО КИТАЙ

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната, предаде Асошиейтед прес.

В отговор на въпрос на журналист от АП, който е в Иран, Арагчи даде най-директната досега реакция от страна на правителството в Техеран по отношение на ядрената програма на Ислямската република след израелските и американски бомбардировки през юни на съоръженията ѝ за обогатяване на уран в хода на 12-дневната война с Израел.

"В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), заяви Арагчи. "В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Арагчи заяви, че настоящият подход на Вашингтон към Техеран не показва никаква готовност за "равнопоставени и справедливи преговори". "Иран винаги ще бъде готов да се ангажира с дипломация, но не и с преговори, които имат за цел да наложат диктат", подчерта той, цитиран от Ройтерс

