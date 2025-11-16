Чрез референдум в Еквадор решават дали да бъдат разрешени чуждестранни военни бази

В Еквадор днес гласуват на референдум по редица въпроси, сред които дали отново да бъдат разрешени чуждестранни военни бази в страната, предаде Франс прес.

Избирателните секции отвориха в 7:00 ч. (14:00 ч. българско време) и ще затворят в 17:00 ч. (полунощ българско време). Право на глас имат над 14 милиона души.

Гласуването се състои на фона на безпрецедентното насилие в южноамериканската държава, чийто президент Даниел Нобоа предприе срещу организираната престъпност твърди мерки , част от които бяха блокирани от съдебната власт като незаконни. Десноцентристът Нобоа, който е съюзник на САЩ, се надява на американска подкрепа в борбата срещу наркокартелите, които използват Еквадор като транзитна точка за кокаина, произвеждан в съседни Колумбия и Перу, отбелязва АФП.

Референдумът се състои в обстановка на високо напрежение в Латинска Америка, с разполагане на големи американски военни сили в Карибско море и Тихия океан, където Съединените щати нанасят удари срещу предполагаеми кораби на наркотрафиканти. По данни на Пентагона при такива атаки от септември са били убити над 70 души.

Според проучване на общественото мнение, направено от института "Седатос", се очаква предложението за повторно разрешаване на чуждестранните военни бази в Еквадор да бъде подкрепено от над 61% от гласувалите на референдума, посочва Франс прес.

Ройтерс припомня, че Съединените щати вече са имали военна база в Еквадор - в крайбрежния град Манта. Тя обаче бе затворена през 2009 г., след като година по-рано тогавашният президент Рафаел Кореа, представител на левицата, прокара конституционни промени, забраняващи чуждестранните бази, пише БТА.

Останалите три въпроса на днешния референдум са дали да бъде приета нова конституция, която да разрешава по-твърди мерки срещу криминалните банди, дали да бъде премахнати субсидиите за политическите партии и дали да бъде намален броят на депутатите, отбелязва АФП.

Очаква се броят на убийствата в Еквадор тази година да достигне 52 на 100 хиляди души - рекорд за страната и двойно по-високо равнище от средното за Латинска Америка.