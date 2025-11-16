Израелски военни убили палестинец, хвърлил взривно устройство по време на операция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Израелската армия обяви днес, че е убила палестинец, който според нея е хвърлил взривно устройство към войници по време на нейна операция в близост до Наблус, на окупирания Западен бряг на река Йордан, съобщи Франс прес.

Палестинската автономна власт отговори, че 19-годишен мъж е загинал при израелски обстрел.

"По време на операция в района на Наблус, терорист хвърли взривно устройство по израелските сили. Те отвърнаха, използвайки огнестрелно оръжие, и неутрализираха терориста", пише в изявление на израелската армия.

От своя страна, палестинското здравно министерство съобщи, че през нощта 19-годишният Хасан Ахмед Джамил Муса е бил убит от изстрели на окупационните сили в лагера Ал Аскар, разположен източно от Наблус.

Младият мъж е бил улучен "от куршумите на окупационните сили по време на нахлуване в лагера около полунощ снощи", обяви Маджед Абу Кишк, председател на комитета за услуги в бежанския лагер.

Той бил задържан от окупационните сили, а когато бил предаден на пристигналите на място палестински линейки, вече бил мъртъв.

Насилието на Западния бряг ескалира от началото на войната в Газа, предизвикана от кървавата атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" на 7 октомври 2023 г. в южната част на Израел. То не е спряло въпреки крехкото прекратяване на огъня, което е в сила в Газа от 10 октомври, пише АФП, цитирана от БТА.