Мицотакис към Зеленски: Зачитането на границите не подлежи на преговори

След днешната си среща в Атина с гостуващия украински президент Володимир Зеленски премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис заяви, че за страната му зачитането на неприкосновеността на границите не подлежи на преговори и направи паралел между ситуацията в Украйна и окупацията на Северен Кипър от Турция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

„Ние стоим редом с украинския народ. Гърция застана на страната на отбраняващия се срещу една кървава военна операция, която нарушава всяка представа за суверенитет и законност", каза Мицотакис на съвместна пресконференция с украинския президент след разговора им в правителствената резиденция „Максимос".

„В Гърция ще намерите един непоклатим съюзник. Ние застанахме в подкрепа на европейския път на Украйна, за който сме готови да допринесем", категоричен бе гръцкият премиер.

Като се спря на подписаната днес декларация за намеренията за транзит на американски втечнен газ от Гърция към Украйна през България, Румъния и Молдова, допълни, че връзките на Атина и Киев придобиват „едно ново измерение, на енергийната сигурност, чрез формиращия се Вертикален (газов) коридор и интерконектора Александруполис – Одеса. Украйна придобива пряк достъп до диверсифицирани и надеждни източници на енергия. Това е един решаващ принос към енергийната стабилност, към сигурността".

Гръцкият премиер обеща подкрепата на Гърция и за следвоенното възстановяване на Украйна.

От своя страна Зеленски заяви, че оценява осовено високо подкрепата на Гърция и припомни, че всяка нощ руските сили нанасят удари по критична инфраструктура в Украйна, а повечето топлоелектрически централи и източниците на природен газ на страната са се превърнали в цели за руските балистични ракети.

„Сътрудничеството ни е важна част от енергийния пакет. Скъпи приятелю, бих искал да благодаря на теб лично, на вас и на всички, които участваха, за да стане този проект действителност", каза украинският президент към гръцкия премиер.

Зеленски благодари и на американските компании и на президента на САЩ Доналд Тръмп за споразуменията, които отварят пътя да доставките на американски природен газ през Гърция.

Украинският президент поиска натискът към Русия да продължи. „Русия заслужава още санкции и ние сме много доволни, че Гърция подкрепя инициативите ни за завръщане на отвлечените деца в Украйна, за пленниците от 2014 г., когато започна инвазията на Русия в Украйна и от когато се опитваме да върнем децата и възрастните у дома", каза Зеленски.

Той благодари и за подкрепата на Гърция за европейския път на Украйна.

Преди разговора си с Мицотакис Зеленски беше приет от гръцкия президент Константинос Тасулас. По-късно украинският президент ще се срещне и с председателя на гръцкия парламент Никитас Какламанис.