Тръмп похвали полския президент Карол Навроцки, подкрепи миграционната политика

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред британската новинарска телевизия "Джи Би Нюз" (GB News), че Полша е отличен пример за страна, която предотвратява успешно нелегалната миграция, и прогнозира, че неговият колега Карол Навроцки "ще бъде страхотен" като държавен глава на страната, съобщи Полската агенция по печата ПАП, цитирана от БТА.

В интервю, излъчено в нощта от петък срещу събота, Тръмп коментира глобалните миграционни политики. Някои държавни лидери твърде неохотно приемат идеята, че гражданите на техните страни имат предимство пред имигрантите, обобщи той.

Тръмп спомена изрично унгарския премиер Виктор Орбан като човек, който допуска "нула мигранти" в страната си, с изключение на "някои украинци", бягащи от войната с Русия. Като друг пример за държава, която не приема нелегални мигранти, той посочи Полша.

"Полша върши много добра работа. Полша е страхотна и човекът, който спечели (президентските) избори (в страната по-рано тази година), е фантастичен", каза Тръмп, имайки предвид Навроцки.

"Не се очакваше (Навроцки) дори да се доближи (до първото място в надпреварата). Той беше един от многото хора, които се кандидатираха. И чрез негов приятел, мой приятел, общ приятел, аз го подкрепих и той спечели изборите. Така че, това беше доста голяма изненада, но той... ще бъде страхотен президент", каза в заключение Тръмп.

В петък се навършиха 100 дни, откакто Навроцки стана президент на Полша.

В началото на май, малко преди президентските избори, Тръмп се срещна с Навроцки във Вашингтон в знак на подкрепа за кандидатурата му, припомня ПАП. По-късно същия месец министърката на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноум също изрази силна подкрепа за десния кандидат за президент на Полша.