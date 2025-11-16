Нови квоти за влизане в Големия египетски музей предизвикаха разгорещени дебати в Египет

Въвеждането на квоти за влизане в Големия египетски музей (ГЕМ), който беше официално открит на 1 ноември и изцяло отворен за публиката на 4 ноември, предизвика разгорещен дебат в Египет, пише в. "Иджипт индипендънт".

Заради огромния приток от туристи, ръководството на музея взе решение да регулира потока от посетители чрез предварителна резервация на билети и определяне на времеви слотове за египетски граждани и чужденци.

Идеята, чиято цел е осигуряването на комфортно и пълноценно разглеждане на галериите, бе посрещната с вълна от противоречиви реакции в социалните медии. Според критиците, египтяните, които са законни собственици на страната и нейната история, имат право да влизат в музея през цялото му работно време, както чуждестранните посетители.

Депутатът Фреди ал Баяди, който е вицепрезидент на Египетската социалдемократическа партия, подаде спешно запитване до министъра на туризма и на паметниците на културата Шериф Фатхи. Народният представител възрази срещу решението, обявено от изпълнителния директор на ГЕМ Ахмед Гонейм, за прилагане на квотна система. По думите му то е дискриминационно и нарушава правото на египетските граждани на достъп до историческото им наследство.

Ахмед Гонейм заяви, че стъпката има за цел да регулира влизането в музея. Той изтъкна, че настоящият сезон налага увеличаване на квотата за чуждестранни посетители, докато квотата за египтяни ще бъде увеличена по време на междусрочната училищна ваканция. Директорът на музея изтъкна, че броят на посетителите в петък и събота е надхвърлил 30 000 души, като в петък 56% са били египетски граждани.

Билети за ГЕМ могат да се резервират на официалния му уебсайт. Цената на редовен билет за чужденци е 1450 египетски паунда (около 27 евро), докато за египетски граждани е 200 паунда (близо 4 евро). Всички деца от 6 до 12 години и ученици ползват намаление. Билети на половин цена има и за египтяни над 60 години, съобщи БТА.

Разположеният върху 480 хил. кв.м музей на стойност над един милиард долара е проектиран като най-големия музей в света, посветен на една цивилизация. В залата на Тутанкамон за първи път са показани на едно място всички около 5000 предмета от гробницата на момчето фараон в Долината на царете. Египетските власти очакват ГЕМ да даде силен тласък на туристическия сектор, който е ключов източник на чуждестранна валута за страната.