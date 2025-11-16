Папата призова световните лидери да подадат ръка на бедните

Папа Лъв XIV осъди днес бедността, призовавайки световните лидери и католиците да подадат ръка на маргинализираните хора по повод "Юбилея на бедните", съобщи Франс прес.

Американецът направи социалната справедливост централна тема на своя понтификат, който навлезе в шестия си месец от избирането му начело на Римокатолическата църква през май след смъртта на неговия предшественик Франциск.

По време на литургия в базиликата "Свети Петър" Лъв XIV заяви, че Църквата "все още е белязана от стари и нови форми на бедност", но че се надява тя да бъде "майка на бедните, място за приют и справедливост".

Тази неделя се провежда "Юбилей на бедните", едно от многото събития от този тип, организирани по време на Свещената година, което привлича поклонници от цял свят. То съвпадна със Световния ден на бедните, ежегодно честване, въведено от папа Франциск през 2017 г.

След литургията бе предвидено папа Лъв XIV да участва в обяд във Ватикана с група бездомни, бежанци и хора с увреждания, докато други подобни събития, предназначени да помогнат на бедните, бяха планирани в цял Рим, пише БТА.

"Призовавам държавните глави и лидерите на държавите да чуят гласа на най-бедните", заяви Светият отец в речта си.

"Не може да има мир без справедливост, а бедните ни напомнят за това по много начини, както чрез миграцията си, така и чрез гласа си, често заглушен от мита за благоденствие и напредък, който не си два сметка за всеки отделен човек и дори забравя за много хора, като ги оставя на произвола на съдбата", добави папата.

Освен материалната бедност, папата спомена и "многобройни морални и духовни ситуации", които водят до самота. Той призова вярващите да бъдат "внимателни към ближния [...] като станат свидетели на Божията милост".