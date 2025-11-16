Стотици хиляди на протест в Манила заради корупционен скандал с проекти за контрол на наводненията

Стотици хиляди филипинци се събраха в столицата Манила на най-голямата досега по рода си демонстрация, за да потърсят отговорност заради корупционен скандал, свързан с депутати, служители и бизнесмени, за които се твърди, че са присвоили средства, предназначени за предпазване от наводнения, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

През последните месеци различни групи излязоха на протест след разкритието, че хиляди проекти за контрол на наводнения в една от най-податливите на тайфуни страни в света са били некачествени, непълни или просто не са съществували.

Държавни инженери, служители от сектора на благоустройството и ръководители на строителни компании свидетелстваха под клетва пред Сената и комисия за разследване, че членове на Конгреса и служители от Министерството на благоустройството и транспорта са вземали подкупи от строителни компании, за да им помогнат да спечелят изгодни договори и да избегнат отговорност. Повечето от тях отрекоха обвиненията.

Около 650 000 членове на Църквата на Христос се включиха днес в тридневния митинг, започнал днес, в парк "Ризал" в Манила, въпреки че от време на време вали, съобщи полицията. Мнозина носеха бели ризи и плакати срещу корупцията. Около 2000 души, включително пенсионирани генерали, проведоха отделен протест срещу корупцията в по-късно през деня пред паметника "Народна сила" в предградието Кесон Сити.

Църквата на Христос е влиятелна група, която има многомилионна аудитория и често кандидатите, борещи се за политически постове във Филипините, търсят нейното одобрение по време на избори.

Полицията, както и военните, бяха в пълна готовност и хиляди служители бяха мобилизирани, за да осигурят сигурността на мирните протести през уикенда, заяви министърът на вътрешните работи Йонвик Ремула.

Общественото възмущение избухна, когато богата двойка, управляваща няколко строителни компании, спечелили доходоносни договори за проекти за контрол на наводненията, демонстрира десетки луксозни автомобили, които притежава, по време на медийни интервюта. Подложени на ожесточена обществена критика бизнесмените по време на изслушване в Сената идентифицираха най-малко 17 депутати от Камарата на представителите и служители на обществените служби, които според тях са ги принудили ги да плащат огромни подкупи, за да могат да осигурят проекти за контрол на наводненията.

Двама видни сенатори по-късно бяха замесени в скандала от бивш държавен инженер в отделно разследване на Камарата на представителите.

Председателят на Сената Франсис Ескудеро и председателят на Камарата на представителите Мартин Ромуалдес се оттеглиха поотделно в резултат на разрастващия се скандал.