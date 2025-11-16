Зеленски и Мицотакис потвърдиха в декларация ангажимента си за справяне с руската агресия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и министър-председателят на Гърция Кириакос Мицотакис приеха съвместна декларация от посещението на украинския държавен глава в Атина, в която потвърдиха ангажимента си за справяне с руската въоръжена агресия и за осигуряване на стабилността и сигурността в Средиземноморието, Черно море, Югоизточна Европа и целия евроатлантически регион, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В декларацията те изтъкват трайната партньорска връзка между двете страни и потвърждават позицията си спрямо продължаващите предизвикателства пред регионалната сигурност и териториалната цялост, включително в териториалните води.

Те се обявяват в подкрепа на развитието на двустранните отношения в сферите на сигурността, отбраната, икономиката, защитата на критичната инфраструктура и хуманитарната помощ.

В документа двете страни се съгласяват със следните седем точки:

1. Страните подчертават императивната необходимост от постигането на безусловно спиране на огъня като първа стъпка към започването на действителен мирен процес, който да осигури цялостен, справедлив и траен мир на основата на принципите на Хартата на Обединените нации.

2. Гърция и Украйна подчертават нуждата от предоставянето на Украйна на надеждни и силни гаранции за сигурност, които да възпират ефективно всяка нова въоръжена агресия, чрез укрепване на украинските въоръжени сили. Гърция потвърждава ангажимента си да подкрепи Украйна в неотклонния ѝ път към пълна евроатлантическа интеграция, включително бъдещото ѝ присъединяване към Европейския съюз. В тази рамка страните ще засилят сътрудничеството си в отбранителната индустрия, включително с общи проекти.

3. Двете страни подчертават значението на енергийната сигурност и на снабдяването с природен газ и се съгласяват да засилят сътрудничеството за диференциране на източниците на енергия, развитието на възобновяеми енергийни източници и възстановяването на енергийната инфраструктура на Украйна, която е претърпяла щети от руските атаки. Гърция изразява готовност да допринесе с ноу хау и ресурси за укрепване на енергийната устойчивост на Украйна.

4. Страните се съгласяват да задълбочат отбранителното сътрудничество с фокус върху укрепването на сигурността в морските пространства, включително чрез сътрудничество в развитието и употребата на морски безпилотни апарати (UAVs), в провеждането на съвместни учения и тренировки, свързани с безпилотни морски системи, както и в засилен обмен на информация за морски заплахи.

5. И двете страни признават значението на киберсигурността и се съгласяват да развиват съвместни инициативи за укрепване на защитата на критична инфраструктура и справянето с кибератаки и хибридни заплахи, които са насочени и към двете държави.

6. Страните изразяват общия си ангажимент да подкрепят международните усилия за осигуряване на завръщането на децата от Украйна, които незаконно са отвлечени от Руската федерация, както и за търсенето на отговорност от извършителите съгласно с международното право.

7. Гърция и Украйна подчертават нуждата от запазването на многопластовия натиск спрямо Руската федерация, докато тя се оттегли изцяло от украинската територия, съобрази се с международното право и понесе отговорност за нарушенията, които е извършила; те се съгласяват също да координират, когато е целесъобразно, политиката на санкции с цел увеличаване на ефективността ѝ.