Злато за България от силен турнир по джудо в Загре...

Лидер на еквадорска групировка за наркотрафик бе арестуван в Испания

„Пипо" Чавария СНИМКА: Екс/ @Sambonews_ecu

Лидерът на най-могъщата групировка за наркотрафик в Еквадор беше арестуван в Испания, съобщи Франс прес.

„Днес заловихме - най-издирвания престъпник в региона и върховен ръководител на „Лос Лобос", написа в социалните мрежи президентът на Еквадор Даниел Нобоа. „Престъпникът фалшифицира смъртта си, промени идентичността си и се скри в Европа, докато поръчваше убийства в Еквадор, контролираше незаконни миньорски дейности и управляваше маршрутите на дрога с (мексиканския) картел „Халиско – Ново поколение", добави еквадорският президент.

Той благодари на еквадорската и испанската национална полиция за сътрудничеството. „За да се бориш с транснационалната престъпност е необходимо международно сътрудничество", подчерта той, без да даде повече подробности за ареста.

Министърът на отбраната Джон Раймберг уточни в социалните мрежи, че арестът е извършен в Испания. Чавария „е отговорен за най-малко 400 смъртни случая", добави той.

Съобщението за ареста дойде в деня, в който гражданите на Еквадор гласуват за връщането на чуждестранни военни бази и за нова конституция, която ще даде на правителството повече правомощия да се справи с нарастващата престъпност в страната.

„Лос Лобос" е смятана за най-могъщата престъпна групировка в Еквадор, след екстрадицията в САЩ на лидера на съперничещата ѝ групировка „Лос Чонерос". 

Властите в Еквадор арестуваха наркобосът "Пипо" Чавария СНИМКА: Екс/ @rgarcia25S
Групата е замесена в наркотрафик, поръчкови убийства и незаконен добив на злато. Тя е свързана и с убийството на кандидата за президент Фернандо Вилявисенсио през 2023 г.

Дълго смятан за убежище на мира в Латинска Америка, Еквадор стана сцена на насилие в последните години – със съперничещи си групировки, свързани с мексиканските и колумбийските картели, борещи се за контрол върху търговията с наркотици, пише БТА.

