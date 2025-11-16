САЩ започнаха военни учения до Венецуела - увеличават натиска над Мадуро

Доналд Тръмп е разглеждал цели за въздушни удари

Расте напрежението в Латинска Америка, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че е

взел решение по въпроса за военни действия

във Венецуела. През последната седмица републиканецът е провел множество срещи с висшето военно ръководство на страната, твърдят анонимни източници на Белия дом, който продължава да увеличава натиска върху режима на президента Николас Мадуро.

Тръмп е бил информиран за потенциалните военни цели, към които САЩ може да се насочат. Към този момент в близост до границите на южноамериканската страна Вашингтон е разположил над 15 хил. военнослужещи и едни от най-силните си военни кораби. Всички те са част от операция, която Пентагонът нарича “Южно копие”. Претекстът за нейното изпълнение е борбата с наркотрафика в региона.

Още в петък републиканецът загатна, че е постигнат прогрес по предотвратяването на контрабандата, извършвана от венецуелски наркокартели, и не отхвърли възможността за свалянето на Мадуро.

“На този етап все още не мога да ви кажа какво е моето решение за Венецуела, но съм го взел. Ще видим какво ще се случи оттук нататък”, заяви Тръмп от борда на правителствения самолет “Еър Форс 1”.

Източниците от Белия дом твърдят пред Си Ен Ен, че в сряда и в четвъртък американският лидер се е срещнал първо с министъра на отбраната Пийт Хегсет и председателя на Обединения комитет на началник-щабовете на американската армия ген. Дан Кейн. След това и с по-голям екип от военни специалисти, към които се е присъединил и държавният секретар Марко Рубио.

И на двете съвещания са били обсъждани въздушни удари по потенциални военни и правителствени цели в рамките на Венецуела, които може да бъдат унищожени. Освен това е говорено и за

по-директен опит за свалянето на Мадуро

По-рано Тръмп беше признал за желанието си да бъдат отстранени фабрики за производство на кокаин и маршрути за разпространение на дрога на територията на южноамериканската държава.

Миналия месец дори той заяви, че е разрешил на ЦРУ да започне операции във Венецуела, но служтели на американската администрация посочиха, че това ще е възможно само при наличие на правни основания. Пред комисии в Конгреса на САЩ те заявиха, че към този момент не може да има действия срещу сухопътни цели в региона.

През последните седмици Вашингтон струпа немалка част от войските си в Карибския регион, които проведоха 20 удара срещу предполагаеми лодки за трафик на наркотици.

Контингентът е съставен от 15 хил. военнослужещи и над 12 военни кораба, които включват крайцери, подводници, разрушители и команден кораб за противовъздушна и противоракетна отбрана. По-рано тази седмица към тях се присъедини и самолетоносачът “Джералд Форд”, който е най-големият в света. Познат е още като “най-смъртоносната бойна платформа”.

В неделя край островната държава Тринидад и Тобаго

американските сили започнаха военни учения

Тя се намира непосредствено до бреговете на Венецуела. Това предизвика остра реакция от страна на Мадуро.

“Народът на Тринидад и Тобаго позволява водите и земята му да се използват за сериозно застрашаване на мира в Карибския басейн”, протестира той.

