Планират да разделят Газа на “зелена” и “червена” зона

САЩ планират дългосрочно разделяне на Газа на “зелена” зона под израелски и международен военен контрол, където ще започнат възстановителни дейности, и “червена зона”, която за сега ще бъде оставена в руини. Това става ясно от американски военни документи, видени от в. “Гардиън”.

“В идеалния случай всеки би искал да започне работата едновременно в цялата територия, но това не е възможно. Ремонтите ще отнемат време”, заявява пред изданието анонимен представител на Вашингтон.

Според медията решението на САЩ поражда множество въпроси относно ангажимента им спрямо дълготрайния мир в региона. Освен това то противоречи на обещанието на президента Доналд Тръмп за палестинско управление на Газа.

Друг проблем на плановете на Вашингтон е, че основната част от палестинското население се намира в “червената” зона, което означава, че домовете им може да не бъдат възстановени.

Хуманитарни организации, които работят на място, са убедени, че само чрез разполагането на международни мироопазващи сили, пълното изтегляне на израелските войски и провеждането на мащабна възстановителна работа ще се избегне опасността от застой в разрешаването на конфликта. Те алармират, че в момента ситуацията в размирната територия продължава да е тежка, а бомбардировките на Тел Авив не секват. Те определят случващото се като положение нито на мир, нито на война, в което действията по възстановяване на Газа са почти нулеви.

Създаването на международни стабилизационни сили (МСС) е в основата на 20-точковия мирен план на Тръмп. САЩ се надяват, че проект на резолюция на Съвета за сигурност на ООН, която дава на контингента официален мандат за действие, ще бъде приет през следващите дни.

Републиканецът изключи изпращането в Газа само на американски войски или да финансира възстановяването. По рано-този месец Централното военно командване на САЩ изготви планове, които предвиждаха към МСС да се включват голям брой европейци. По-специално там се говореше за поне 1500 британци, 1000 французи, а също и определен брой, германци и нидерландци.

Друг анонимен служител на Вашингтон обясни пред в. “Гардиън", че в тези планове не се очаква представители на армиите на Стария континент да формират ядрото на МСС. Също така той подчерта, че нищо от това не е окончателно.

“Положението е много динамично и се променя постоянно. Само няколко всъщност разбират и управляват стратегията за справяне със ситуацията в Газа”, заяви той. Според един от документите, открити от в. “Гардиан” МСС ще оперират само в “зелената” зона на Газа. В тях се казва, че САЩ предвиждат разполагането им да започне в ограничен район с няколкостотин войници. След това те трябва да се разпрострат в рамките на “зелената” зона и да достигнат около 20 хил. войници.