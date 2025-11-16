Ройтерс: Възобновиха износа на петрол от руското пристанище Новоросийск 2 дни след украинска атака

Износът на петрол от руското пристанище на Черно море Новоросийск бе възобновен днес - два дни след украинска атака с ракети и дронове, която доведо до неговото прекъсване, съобщи Ройтерс, като се позова на представители на сектора и на анализ на данни.

На пристанището и на съседния терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум се пада дял от 2% от глобалния експорт, или 2,2 милиона барела на ден. Спирането на този износ в петък доведе до повишаване на цените на петрола на международните пазари с над 2% същия ден.

Това беше най-разрушителното от началото на войната преди повече от три години и половина украинско нападение срещу основната руска инфраструктура на брега на Черно море за износ на суров петрол, отбелязва Ройтерс. На Новоросийск се пада дял от около една пета от руския износ на суров петрол и едно продължително спиране би наложило скъпоструващо затваряне на петролни кладенци в Западен Сибир - ход, който би намалил значително количеството петрол, предлагано на международните пазари от втория по големина износител в света.

Атаката е част от водената от месеци от Киев кампания да нанася удари по енергийна инфраструктура в Русия, за да ограничи износа и да лиши Москва от приходи, които са ѝ необходими, за да продължи войната.

Ройтерс съобщи в четвъртък, че преработката на суров петрол в Русия е намаляла само с 3% тази година, въпреки че през нея бяха извършени най-големите украински атаки с дронове досега, пише БТА.