Стотици протестираха срещу мафията на Корсика с лозунга „Убийци, мафиоти, вън!"

Протести срещу мафията, организирани от безпрецедентна коалиция от няколко асоциации, се състояха на френския остров Корсика, съобщи Франс прес.

Под лозунг „Убийци, мафиоти, вън", 1700 души (според полицията) или 3000 (според организаторите) шестваха вчера следобед в Аячо и Бастия – двата най-големи града на Корсика, за да изразят „нуждата от справедливост и сигурност".

Зад банера в началото на процесията, на който беше изписан лозунга на корсикански - "Assassini, maffiosi, fora" – друг банер прокламираше: "A maffia tomba, U silenziu dino" ("Мафията убива, тишината също убива").

На втора демонстрация бяха почетени Пиере Алесандри – генерален секретар на земеделското сдружение „Виа Кампаньола", който беше убит през март, и Масиму Сузини – активист националист, застрелян пред плажния си бар през септември 2019 г., чието име носи една от двете антимафиотски организации на острова.

Двете демонстрации бяха организирани от коалиция, създадена през септември, пише БТА.

Първата демонстрация срещу мафията през март изкара по улиците 1500 и 3000 души. Девет дни по-късно Пиер Алесандри, който взе участие в протеста, беше убит, припомня АФП.