Президентът на Италия призова за силни многостранни структури за спиране на нови войни

Италианският президент Серджо Матарела призова днес от трибуната на германския парламент за по-силни многостранни структури, които да предотвратяват нови войни, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Той произнесе речта на церемония в памет на жертвите на войната, като знамената на сградата на Райхстага в Берлин бяха спуснати наполовина.

"Многостранният подход не е бюрокрация, както твърдят автократичните управници", заяви Матарела по време на отбелязването на националния ден на траур, или така наречения Ден на народната скръб (Volkstrauertag) в Германия. "Той е инструментът, който разрешава конфликтите и прави мирните решения възможни. Той е езикът на споделената отговорност", посочи италианският държавен глава.

"Успяхме да създадем регион на мир, свобода, просперитет и зачитане на човешките права, който няма равен в историята", заяви той.

"Европейският съюз, който възникна от руините на войната, успя да постави многостранния подход в служба на мира", каза италианският президент.

"Нека не позволяваме европейската мечта, нашият съюз, да бъде разкъсана днес от имитатори на мрачни времена. Времена, които оставиха след себе си страдание, мизерия и отчаяние", отбеляза той.

Реакцията на Холокоста "никога вече" сега е противопоставяна на "отново", предупреди той.

"Това е, което преживяваме в момента: отново война, отново расизъм, отново голямо неравенство, отново насилие, отново агресия", каза италианският президент.

Матарела, който е на двудневно посещение в Германия, беше посрещнат вчера от президента на страната Франк-Валтер Щайнмайер.

Преди днешната церемония председателката на Бундестага, долната камара на германския парламент, Юлия Кльокнер заяви, че почитането на паметта трябва да означава нещо повече от просто напомняне.

"Тези, които почитат жертвите на войната и насилието, тези, които знаят докъде водят омразата и слепотата, не трябва да мълчат, когато мирът и демокрацията са застрашени някъде по света", заяви Кльокнер.

Тя нарече деня на траур "силно предупреждение за нас днес, в момент на нарастващо историческо разстояние от ужасите на двете световни войни и едновременната реалност на войната – и, за съжаление, на известна нормалност на войната в Европа".

След речта на Матарела, Щайнмайер ръководи традиционната траурна церемония, която се води от действащия германски президент от 1952 г., посочва ДПА.