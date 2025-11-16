Узбекистанският президент предложи да се създаде блок на бившите държави от СССР в Азия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Узбекистанският президент Шавкат Мирзийоев се обяви днес за създаване на регионална организация за сътрудничество, наречена "Общност на Централна Азия", която, по думите му, трябва да насърчава икономическата интеграция в региона с население от повече от 80 милиона души, предаде Ройтерс.

На среща в Ташкент на лидерите на петте бивши съветски републики от Централна Азия плюс Азербайджан Мирзийоев предложи трансформирането на редовните срещи между ръководителите на участващите държави в официален регионален блок.

Той също така подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на икономиката, сигурността и околната среда.

Богатите на полезни изкопаеми и енергийни ресурси страни от Централна Азия традиционно поддържат тесни икономически и политически връзки в Русия, но сега са ухажвани от Запада. Китай, който е техен близък съсед, също се радва на значително икономическо влияние в Централна Азия.

Засега няма реакция на узбекистанското предложение от страна на останалите централноазиатски бивши съветски републики, но и петте държави от региона са заявявали през последните години, че искат по-тясна регионална интеграция, на фона на деликатни отношения - наследство от десетилетното съветско минало.

Две от държавите - Киргизстан и Таджикистан разрешиха по-рано тази година дългогодишния си граничен конфликт, който отне живота на стотици хора.

Лидерите на петте централноазиатски държави посетиха заедно Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп по-рано този месец.

Отделно Мирзийоев каза също, че и петте държави са гласували за присъединяване на Азербайджан - страна с предимно мюсюлманско население в Южен Кавказ, към редовните им срещи.

Туркменистан предложи на страните от Централна Азия да укрепват сътрудничеството си в сферата на енергетиката, предаде ТАСС.

"Туркменистан е готов да обсъжда по-нататъшните конкретни стъпки за укрепване на енергийното партньорство, каза туркменистанският президент Сердар Бердимухамедов и добави: "Става дума, че само за тръбопроводни проекти, днес говорим за важността на увеличаването на енергийния сегмент, за създаване в нашия регион и около него на мощна мрежа за производство, доставка и консумация на електроенергия. По този начин ще бъде създадена материална база за устойчивост на цялата система за електроснабдяване, както и гаранции срещу влиянието на възможни негативни външни фактори".

Сред други актуални задачи Бердимухамедов открои създаването на производствени кооперативни вериги в промишлеността и аграрния сектор, както и "по-активно участие на бизнес кръговете в създаването на съвместни предприятия в различни сектори, разширяване на трансграничната и регионална търговия".