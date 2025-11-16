Узбекистанският президент предложи да се създаде блок на бившите държави от СССР в Азия

Узбекистанският президент Шавкат Мирзийоев се обяви днес за създаване на регионална организация за сътрудничество, наречена "Общност на Централна Азия", която, по думите му, трябва да насърчава икономическата интеграция в региона с население от повече от 80 милиона души, предаде Ройтерс.
На среща в Ташкент на лидерите на петте бивши съветски републики от Централна Азия плюс Азербайджан Мирзийоев предложи трансформирането на редовните срещи между ръководителите на участващите държави в официален регионален блок.
Той също така подчерта необходимостта от засилване на сътрудничеството в областта на икономиката, сигурността и околната среда.
Богатите на полезни изкопаеми и енергийни ресурси страни от Централна Азия традиционно поддържат тесни икономически и политически връзки в Русия, но сега са ухажвани от Запада. Китай, който е техен близък съсед, също се радва на значително икономическо влияние в Централна Азия.
Засега няма реакция на узбекистанското предложение от страна на останалите централноазиатски бивши съветски републики, но и петте държави от региона са заявявали през последните години, че искат по-тясна регионална интеграция, на фона на деликатни отношения - наследство от десетилетното съветско минало.
Две от държавите - Киргизстан и Таджикистан разрешиха по-рано тази година дългогодишния си граничен конфликт, който отне живота на стотици хора.
Лидерите на петте централноазиатски държави посетиха заедно Вашингтон за разговори с американския президент Доналд Тръмп по-рано този месец.
Отделно Мирзийоев каза също, че и петте държави са гласували за присъединяване на Азербайджан - страна с предимно мюсюлманско население в Южен Кавказ, към редовните им срещи.
Туркменистан предложи на страните от Централна Азия да укрепват сътрудничеството си в сферата на енергетиката, предаде ТАСС.
"Туркменистан е готов да обсъжда по-нататъшните конкретни стъпки за укрепване на енергийното партньорство, каза туркменистанският президент Сердар Бердимухамедов и добави: "Става дума, че само за тръбопроводни проекти, днес говорим за важността на увеличаването на енергийния сегмент, за създаване в нашия регион и около него на мощна мрежа за производство, доставка и консумация на електроенергия. По този начин ще бъде създадена материална база за устойчивост на цялата система за електроснабдяване, както и гаранции срещу влиянието на възможни негативни външни фактори".
Сред други актуални задачи Бердимухамедов открои създаването на производствени кооперативни вериги в промишлеността и аграрния сектор, както и "по-активно участие на бизнес кръговете в създаването на съвместни предприятия в различни сектори, разширяване на трансграничната и регионална търговия".