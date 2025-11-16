Украйна призова съюзниците си за повече пари за производството на дронове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига призова съюзниците на страната му да финансират повишаването на обема на производство на дронове, съобщи ДПА.

Сибига написа в социалната мрежа „Екс", че руският президент Владимир Путин ще прекрати войната само, ако бъдат изпълнени две условия.

Първо, Путин трябва да загуби „илюзията, че може по някакъв начин да спечели на фронта". Второ, цената за продължаване на войната трябва да надвиши цената за прекратяването ѝ.

„Съвременната надпревара във въоръжаването не е в ядрените оръжия – тя е в милиони евтини дронове", написа министърът. „Онзи, който може да увеличи по-бързо продукцията си, ще осигури мира", добави той.

Сибига каза, че украинската военна индустрия се нуждае от повече пари, за да постигне това. „Можем да произведем до 20 милиона дрона следващата година, ако получим достатъчно финансиране", отбеляза той, но не посочи конкретна сума.

Украйна произвежда десетки хиляди различни дронове от месеци. Безпилотните летателни средства се произвеждат както от традиционната отбранителна индустрия, така и от частни компании, които се опитват да дадат на Украйна технологично предимство с иновативни продукти.

Дроновете, които се произвеждат за малка част от цената на скъпите оръжейни системи, вече доведоха до нови форми на война. И Русия, и Украйна разполагат дронове в големи количества. Нито една от страните обаче не разкрива точни производствени данни, пише БТА.