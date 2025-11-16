Вулканът Сакураджима изригна в Япония и отмени десетки полети (Видео)

Вулкан на големия западен остров Кюшу в Япония изригна в неделя, изхвърляйки облак дим и пепел на височина 4,4 километра и отмени десетки полети.
Вулканът, наречен Сакураджима, който се намира в южния край на остров Кюшу, близо до град Кагошима, е изригнал около 1 часа сутринта местно време, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA). Около 2:30 часа и 8:50 часа сутринта са последвали още две изригвания.
Това е първото изригване на вулкана на височина над 4 км от 13 месеца насам.
Над 30 полета от и до летище Кагошима са били отменени заради изригването.
Сакураджима е един от най-активните вулкани в Япония и редовно се случват изригвания с различна сила. През 2019 г. той изхвърли пепел на височина 5,5 км, пише Economic Times.
Another view of Sakurajima in Japan a couple of hours ago...pic.twitter.com/AYQQIw5pLn— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 15, 2025
🚨🇯🇵 SAKURAJIMA VOLCANO ERUPTS ASHFALL DISRUPTS FLIGHTS IN KYUSHU— Info Room (@InfoR00M) November 16, 2025
Japan’s highly active Sakurajima volcano erupted three times early Sunday, sending a massive ash plume up to 4.4 km into the sky near Kagoshima in southern Kyushu.
🔹The Japan Meteorological Agency warned ash… pic.twitter.com/CjykI7Hn1N