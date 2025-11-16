ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вулканът Сакураджима изригна в Япония и отмени дес...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21728651 www.24chasa.bg

Вулканът Сакураджима изригна в Япония и отмени десетки полети (Видео)

916
Вулканът Сакураджима Кадър: Екс/tr_statistics

Вулкан на големия западен остров Кюшу в Япония изригна в неделя, изхвърляйки облак дим и пепел на височина 4,4 километра и отмени десетки полети. 

Вулканът, наречен Сакураджима, който се намира в южния край на остров Кюшу, близо до град Кагошима, е изригнал около 1 часа сутринта местно време, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA). Около 2:30 часа и 8:50 часа сутринта са последвали още две изригвания.

Това е първото изригване на вулкана на височина над 4 км от 13 месеца насам. 

Над 30 полета от и до летище Кагошима са били отменени заради изригването. 

Сакураджима е един от най-активните вулкани в Япония и редовно се случват изригвания с различна сила. През 2019 г. той изхвърли пепел на височина 5,5 км, пише Economic Times. 

Вулканът Сакураджима Кадър: Екс/tr_statistics

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари