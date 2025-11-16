ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Някои праисторически крокодили ловували, скачайки по дърветата

3328
Учени разбрали как са ловували някои праисторически крокодили от черупки от яйца СНИМКА: Екс/ @AndreMartin

Някои праисторически крокодили може да са развили странно ловно поведение и да са нападали плячката си от дърветата, разказват от портала Scinexx.de, цитирайки публикация в специализираното издание Journal of Vertebrate Paleontology.

Вкаменелости, открити в Австралия, показват, че тези крокодили, принадлежащи към групата на влечугите Mekosuchinae, са живели в гората и са могли да се катерят по дърветата. Там те са дебнели плячката си и са се нахвърляли отгоре – подобно на леопардите днес. Леговищата на тези влечуги обаче са били разположени по бреговете на водни басейни, както сега потвърждава откритието на най-старите крокодилски яйца в Австралия.

Крокодилите са сред най-старите гръбначни животни на Земята. Още преди 230 милиона години някои предци на крокодилите са еволюирали в най-големите хищници в своите местообитания. Някои от тях са ходили на два крака, подобно на много хищни динозаври по-късно. Други са се превърнали в морски крокодили с черти, подобни на делфини. Крокодилите са обитавали дори и територията на днешна Германия в продължение на милиони години, както се вижда от вкаменелости в региона.

Палеонтолозите вече откриха фосили на праисторически крокодили, които са устройвали засада на плячката си с поразителна тактика: тези крокодили, които са достигали до няколко метра, са се катерили по дърветата и очевидно са падали от там върху жертвите си.

„Това е странна идея, но някои от тези животни изглежда са били сухоземни горски ловци", казва съавторът Майкъл Арчър от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни. Тези праисторически крокодили са живели в Австралия след края на ерата на динозаврите – по време, когато континентът все още е бил свързан с Южна Америка и Антарктида.

Там крокодилите Mekosuchinae са обитавали влажни зони и гори покрай реки. „Някои от тези животни очевидно са били полудървесни „падащи крокодили", съобщава Арчър.

„Възможно е да са ловували като съвременните леопарди: те са устройвали засада на клони и са се нахвърляли върху нищо неподозиращата плячка."

Първите доказателства за подобни необичайни „дървесни крокодили" са открити преди няколко години от фосилни находки в обекта Ривърсли в северозападен Куинсланд в Австралия. Там палеонтолози открили кости на Mekosuchinae, датиращи отпреди приблизително 25 млн. години, пише БТА.

Сега екипът, воден от Арчър и Ксавие Панадес от Каталунския институт по палеонтология, е открил още по-стари доказателства за крокодили Mekosuchinae в Австралия – в глинена яма на територията на ферма в югоизточен Куинсланд. По време на разкопките си екипът е открил фосилизирани черупки от яйца от праисторически крокодили, датиращи отпреди приблизително 55 милиона години. „Това са най-старите черупки от крокодили в Австралия", съобщават палеонтолозите.

По този начин откритията доказват, че тази група праисторически животни е присъствала в Австралия малко след изчезването на динозаврите. „Тези черупки от яйца ни дават задълбочен поглед към жизнения цикъл на Mekosuchinae", казва Панадес. „Те запазват микроструктури и геохимични сигнали, които ни казват къде крокодилите са гнездили и как са инкубирали яйцата си."

Всъщност по-внимателният анализ разкрива, че структурата на тези черупки се различава от тази на всички известни досега крокодилски яйца. Фината структура на черупките предполага, че праисторическите крокодили са снасяли яйцата си на брега на древното езеро Мургон, допълват още изследователите, цитирани от Scinexx.de.

