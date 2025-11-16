Арестуваха мъж от Кашмир, заподозрян за взривената кола в Делхи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Федералната агенция за борба с тероризма на Индия съобщи, че е арестувала жител на Кашмир, обвинен в заговор с шофьора на колата, която експлодира в Делхи миналата седмица, убивайки осем души и ранявайки поне 20 други, съобщи Ройтерс.

Националната следствена агенция съобщи, че е арестувала Амир Рашид Али в Делхи, като добави, че колата, използвана в атаката, е регистрирана на негово име. Службата обвини Али в заговор с предполагаемия самоубиец, който идентифицира като Умар Ун Наби, жител на южния район Пулвама в Кашмир.

Смята се, че Али е дошъл в Делхи, за да улесни покупката на колата, която е била използвана като „импровизирано взривно устройство, за да предизвика експлозията".

Агенцията заяви, че е конфискувала друго превозно средство, принадлежащо на Наби, за разследване. Досега са разпитани 73 свидетели, включително ранените при експлозията.

Миналата седмица индийското правителство заяви, че разглежда взрива на колата като „терористичен атентат" и обеща да изправи извършителите пред правосъдието възможно най-бързо.

Взривът край историческата Червена крепост в Делхи е първата подобна експлозия в строго охранявания град с над 30 милиона души население от 2011 г. насам, пише БТА.