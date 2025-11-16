Немският външен министър пристигна в Сараево, обикаля Западните Балкани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германският външен министър Йохан Вадефул тази вечер пристигна в Сараево, като част от обиколката си в шест страни от Западните Балкани, фокусирана върху дългогодишния им процес на присъединяване, който за някои страни се проточи десетилетия, информира ДПА, цитирана от БТА.

След пристигането си Вадефул се срещна с върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит, който също е германец и има значителни правомощия да поддържа Дейтънското споразумение от 1995 г., което сложи край на войната в Босна.

Мирът и стабилността в сърцето на Европа остават „задължителни за нас", каза германският външен министър и призова правителството на Босна и Херцеговина да продължи по пътя си към членство в ЕС.

„За нас е важно фундаменталните принципи на Дейтънското спораузмение да са се спазват - това гарантира суверенитета и териториалната цялост на държавата като цяло", добави той.

За по-късно е планирана среща със сръбския член на Президентството на Босна Желка Цвиянович.

Утре Вадефул ще бъде на посещение в Черна гора и Албания, а вечерта ще отпътува за Сърбия.

Във вторник е планирано посещение в Косово, а вечерта ще бъде в Северна Македония.

Преди отпътуването си от Берлин той призова страните от Западните Балкани да продължат с реформите, подчертавайки, че това е от съществено значение за напредъка на дългогодишните им кандидатури за членство в ЕС и за противодействие на опитите на Русия и Китай да упражнят влияние в региона.

„Върховенството на закона, борбата срещу корупцията и защитата на фундаменталните права не подлежат на преговори", каза Вадефул. Ангажиментът към споделените ценности е предпоставка за членството в ЕС, добави той.

Съюзниците в НАТО Черна гора и Албания отбелязаха важен напредък, докато останалите страни все още трябва да наваксат значително, отбеляза германският външен министър.

През 2003 г., ЕС постигна съгласие, че страните от Западните Балкани ще имат право да станат членове, след като завършат редица реформи. Днес държавите са на различен етап по пътя си към присъединяване, а разочарованието от дългия процес нараства.

ЕС се опасява, че това може да ги тласне към политически съперници като Китай и Русия.

„Шестте западнобалкански страни са неделима част от европейското семейство", каза Вадефул и добави: „ЕС не е далечно обещание, а конкретна перспектива".

Черна гора се смята за най-напредналата в процеса на присъединяване към ЕС, но все още няма конкретна дата.

ЕС води преговори за присъединяване с Черна гора и Сърбия съответно от 2012 г. и 2014 г. насам.

Преговорите с Албания и Северна Македония започнаха през 2022 г., докато Босна и Херцеговина има статут на кандидат, но все още не е започнала преговори. Косово е потенциална страна кандидатка.