ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

(Пред)последни 6 месеца за "Лукойл" в България, но...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21728969 www.24chasa.bg

Алжирският президент поиска разследване на многобройните горски пожари в страната

1340
Горските пожари са нетипични за сезона в Алжир СНИМКА: Екс/ @anadoluagency

Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун нареди да започне разследване на пожарите от последните дни, които са необичайни за ноември и които доведоха до евакуацията на десетки семейства, написа Франс прес, позовавайки се на алжирската национална телевизия.

Целта на разследването по-специално е да установи „причините за пожарите, които избухнаха едновременно" в няколко региона, далече един от друг.

Местните медии, които изразиха учудване от подобно явление през ноември, съобщиха, че са арестувани четирима заподозрени.

Според Службата за гражданска защита, почти всички 55 пожара, който са горели през последните дни, вече са загасени.

Местните медии описаха „нощ на ада" между четвъртък и петък в Типаза, близо до столицата, където бяха мобилизирани 300 пожарникари, както и два противопожарни самолета с капацитет по 12 000 литра всеки, за да се справят с разпространението на пламъците, подхранвани от силни ветрове със скорост над 60 км/ч.

Интензивността на пожарите, които приближаваха къщи, принудиха властите да евакуират десетки семейства.

Миналата седмица в Северен Алжир бяха регистрирани температури над нормите за сезона, които достигнаха стойности, близки до тези през лятото.

Според Службата за гражданска защита 50 огнища са загасени напълно, а пет други са овладени, но остават под наблюдение. Пламъците унищожиха няколко хектара гори и храсти в дузина северни провинции.

Пожарите са често срещани през лятото в Северен Алжир, където са концентрирани горите в страната, но пламването им е много необичайно през есента, отбелязва АФП, цитирана от БТА.

Горските пожари са нетипични за сезона в Алжир СНИМКА: Екс/ @anadoluagency

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари