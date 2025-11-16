Алжирският президент поиска разследване на многобройните горски пожари в страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Алжир Абделмаджид Тебун нареди да започне разследване на пожарите от последните дни, които са необичайни за ноември и които доведоха до евакуацията на десетки семейства, написа Франс прес, позовавайки се на алжирската национална телевизия.

Целта на разследването по-специално е да установи „причините за пожарите, които избухнаха едновременно" в няколко региона, далече един от друг.

Местните медии, които изразиха учудване от подобно явление през ноември, съобщиха, че са арестувани четирима заподозрени.

Според Службата за гражданска защита, почти всички 55 пожара, който са горели през последните дни, вече са загасени.

Местните медии описаха „нощ на ада" между четвъртък и петък в Типаза, близо до столицата, където бяха мобилизирани 300 пожарникари, както и два противопожарни самолета с капацитет по 12 000 литра всеки, за да се справят с разпространението на пламъците, подхранвани от силни ветрове със скорост над 60 км/ч.

Интензивността на пожарите, които приближаваха къщи, принудиха властите да евакуират десетки семейства.

Миналата седмица в Северен Алжир бяха регистрирани температури над нормите за сезона, които достигнаха стойности, близки до тези през лятото.

Според Службата за гражданска защита 50 огнища са загасени напълно, а пет други са овладени, но остават под наблюдение. Пламъците унищожиха няколко хектара гори и храсти в дузина северни провинции.

Пожарите са често срещани през лятото в Северен Алжир, където са концентрирани горите в страната, но пламването им е много необичайно през есента, отбелязва АФП, цитирана от БТА.