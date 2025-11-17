ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Велислава Делчева: Ще поискам от кмета да върне за...

Крайдунавският украински град Измаил е подложен на масирана атака с дронове

Крайдунавският украински град Измаил в момента е подложен на масирана атака с дронове, съобщиха от Измаилската районна държавна администрация във "Фейсбук".

Регионалните власти призоваха жителите да се укрият в бомбоубежища. 

Над 20 дрона са се насочили към Измаил от акваторията на Черно море, а в града отекват силни взривове, информираха местните канали в приложението "Телеграм". Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 23:00 часа, съобщава БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

