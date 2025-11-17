ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Малкият Иванчо казва защо всички искат да борят ко...

Русия е свалила 36 украински дрона тази нощ

Руските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 36 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 16 ноември до 07:00 часа московско време на 17 ноември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 36 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Брянска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 5 - над територията на Уляновска област, 4 - над територията на Воронежка област, 3 - над територията на Орловска област и по един - над териториите на Нижегородска и Тулска област", се казва в изявление на руското ведомство, предаде БТА.

