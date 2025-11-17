Управляващата Монголска народна партия си избра нов председател

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Управляващата Монголска народна партия (МНП) избра за нов председател по време на първия ден от тридесет и първия си конгрес Ням-Осорън Учрал, депутат, първи вицепремиер и министър на икономиката и развитието на страната, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Изпълнителният съвет номинира Ням-Осорън Учрал, докато Баатарджавин Лхагджав, член на партията и председател на Националната търговско-промишлена камара на Монголия, беше номиниран от пленарната зала на конгреса.

Изборите за партиен председател се проведоха при тайно гласуване, пояснява БТА. Според резултата, обявен от председателя на комисията и министър на строителството Бат-Амгалан Енхтайван след преброяването на гласовете от 2086 гласове на делегати 2079 са признати за действителни, докато останалите за недействителни.

Учрал победи с 94,95% от гласовете (1974), докато Лхагджав получи 105 гласа или 5,05%.

Печатът на председателя на партията беше връчен на Учрал от бившия председател на МНП и 32-ри и 33-ти министър-председател Лувсаннамсрайн Оюн-Ердене, бившия председател на парламента Амарбаясгалан Дашзегвин, генералния секретар на партията Янгугин Содбаатар, министър-председателя Гомбожав Занданшатар, вицепредседателя на парламента Жадамбин Бат-Ердене и председателя на 31-вия конгрес и лидер на парламентарната фракция на МНП Жигжидин Батжаргал. Те го поздравиха и му пожелаха успех.