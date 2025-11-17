ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Д-р Росица Кръстева: Митовете убиват, страхът от л...

Времето София 12° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21729624 www.24chasa.bg

Управляващата Монголска народна партия си избра нов председател

756
Знамето на Монголия. СНИМКА: Pixabay

Управляващата Монголска народна партия (МНП) избра за нов председател по време на първия ден от тридесет и първия си конгрес Ням-Осорън Учрал, депутат, първи вицепремиер и министър на икономиката и развитието на страната, предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Изпълнителният съвет номинира Ням-Осорън Учрал, докато Баатарджавин Лхагджав, член на партията и председател на Националната търговско-промишлена камара на Монголия, беше номиниран от пленарната зала на конгреса.

Изборите за партиен председател се проведоха при тайно гласуване, пояснява БТА. Според резултата, обявен от председателя на комисията и министър на строителството Бат-Амгалан Енхтайван след преброяването на гласовете от 2086 гласове на делегати 2079 са признати за действителни, докато останалите за недействителни.

Учрал победи с 94,95% от гласовете (1974), докато Лхагджав  получи 105 гласа или 5,05%.

Печатът на председателя на партията беше връчен на Учрал от бившия председател на МНП и 32-ри и 33-ти министър-председател Лувсаннамсрайн Оюн-Ердене, бившия председател на парламента Амарбаясгалан Дашзегвин, генералния секретар на партията Янгугин Содбаатар, министър-председателя Гомбожав Занданшатар, вицепредседателя на парламента Жадамбин Бат-Ердене и председателя на 31-вия конгрес и лидер на парламентарната фракция на МНП Жигжидин Батжаргал. Те го поздравиха и му пожелаха успех.

Знамето на Монголия. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари