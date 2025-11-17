Виетнам и САЩ завършиха пети кръг преговори за търговско споразумение

Завърши петият кръг преговори за търговско споразумение между САЩ и Виетнам, предаде виетнамското Министерство на промишлеността и търговия, на което се позовава националната новинарска агенция ВНА.

Виетнамската делегация на преговорите беше водена от министъра на промишлеността и търговията Нгуен Хонг Зиен. В състава ѝ влязоха членове на преговорната група и представители на различни министерства и на Виетнамската държавна банка, съобщава БТА.

По време на преговорите виетнамската и американската делегации постигнаха значителен напредък по редица въпроси, включително около услугите, цифровата търговия, селското стопанство, техническите бариери пред търговията и санитарните и фитосанитарни стандарти, като същевременно намалиха различията по нерешените въпроси.

На заключителната сесия страните отбелязаха, че преговорите са довели до положителни резултати, създавайки благоприятна основа за бързото сключване на Споразумение за взаимна търговия между Виетнам и САЩ.

По-специално беше отбелязано, че американската страна цени високо добрата воля, усилията и креативността на виетнамската делегация, особено резултатите от директната среща между министър Нгуен Хонг Зиен и търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, проведена непосредствено преди официалната техническа част на преговорите. В отговор на предложенията на Виетнам, американската страна даде първоначална положителна реакция и изрази готовност да обмисли по-нататъшни стъпки въз основа на общия напредък на преговорите. Страните също така се споразумяха да продължат работата си след приключването на този кръг преговори и се съгласиха да проведат серия от онлайн срещи през следващите дни, за да продължат да решават нерешените въпроси и да се подготвят за виртуалните министерски разговори между Гриър и Зиен, насрочени за края на месеца.

Допълнително министър Зиен проведе работни срещи със заместник-държавния секретар на САЩ и членове на Камарата на представителите, включително председателя на Комисията по данъци и мита на Камарата на представителите. Той се срещна и с ръководители на големи американски технологични и полупроводникови компании и Американската асоциация за облекло и обувки, за да развият двустранното икономическо, инвестиционно и търговско сътрудничество и да осигурят подкрепа за двустранните търговски преговори.