ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Времето София 14° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21729881 www.24chasa.bg

КМГ: Китай тества първия си амфибиен атакуващ кораб

КМГ

1200
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай проведе тридневни изпитания на първия си амфибиен атакуващ кораб „Съчуан".

Той има водоизместимост от над 40 000 тона и двупалубна структура, а в него са използвани иновативни технологии за електромагнитен катапулт и спираща система, което му позволява да превозва както фиксирани самолети, така и хеликоптери и амфибийни транспортни средства.

По време на изпитанията, на „Съчуан" бяха извършени редица тестове на неговите двигателни, електрически и други системи, като всички те са постигнали очакваните резултати.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари