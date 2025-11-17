КМГ: Китай тества първия си амфибиен атакуващ кораб

Китай проведе тридневни изпитания на първия си амфибиен атакуващ кораб „Съчуан".

Той има водоизместимост от над 40 000 тона и двупалубна структура, а в него са използвани иновативни технологии за електромагнитен катапулт и спираща система, което му позволява да превозва както фиксирани самолети, така и хеликоптери и амфибийни транспортни средства.

По време на изпитанията, на „Съчуан" бяха извършени редица тестове на неговите двигателни, електрически и други системи, като всички те са постигнали очакваните резултати.