КМГ: Пекинската конференция „Изкуствен интелект +“ представи иновационни постижения, фокусирани върху интеграцията с реалната икономика

Снимка: Китайска медийна група

В момента в пекинския технологичен хъб „Джунгуанцун" се провежда годишната конференция „Изкуствен интелект +", на която бяха представени редица иновации в сферата.

Участници отбелязаха, че в Китай още от самото начало на развитието на изкуствения интелект се поставя акцент върху интеграцията му с реалната икономика.

На събитието бяха представени постижения като „Китайска програма за изкуствен интелект" и списък на „Сто приложения за изкуствен интелект", които демонстрират реални примери за интеграцията на тази технология в области като интелигентна енергия и интелигентни устройства.

Освен това, на конференцията бе учредена Пекинска асоциация за изкуствен интелект, която обединява водещи предприятия, изследователски институти и университети. Тази инициатива има за цел да помогне на китайската столица да се утвърди като глобален център за иновации в изкуствения интелект и индустриален хъб за развитието на нови технологии.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

