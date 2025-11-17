КМГ: В Чунцин напредва изграждането на най-големия в света висящ мост с пътна и железопътна секция

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 16 ноември беше успешно завършена първата част от монтажните работи на стоманената греда за свързващия участък на мост „Хуандзюетуо" на река Яндзъ в град Чунцин, част от магистралата „Ючан". Това е ключова стъпка, която отбелязва

преминаването на моста към етапа на монтаж на горната му структура, като тя трябва да бъде завършена до средата на 2026 година.

Висящият решетъчен мост „Хуандзюетуо" има дължина от 1260 метра, с основен отвор от 765 метра. След като бъде завършен, той ще бъде най-големият в света висящ мост с пътна и железопътна секция. Горното му ниво ще представлява 6-лентови магистрални пътища, а долното – двупосочно железопътно трасе в средата и 4-лентов път в краищата.

След като бъде готов мостът ще свърже важни пътни артерии в Чунцин, включително вътрешноградската магистрала, булевард „Юхан" и околовръстния път, облекчавайки трафика по основните транспортни артерии в района.