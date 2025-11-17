ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

КМГ: Дарения подпомагат опазването на пещерите в Дунхуан

Снимка: Китайска медийна група

През последните 30 години Фондацията за опазване на пещерите Дунхуан е събрала 210 млн. юана (около 30 млн. щатски долара) в дарения за съхранението на обекта от световното наследство на ЮНЕСКО в провинция Гансу. Дарителите включват частни лица, предприятия и организации от Китай и чужбина, което показва растящата обществена ангажираност към културното наследство на Дунхуан.

Организацията е подкрепила близо 100 проекта за консервация на пещерите, архивиране, опазване на околната среда и дигитално документиране. Тя финансира и международни академични обмени, включително изследвания по Пътя на коприната. Китайски специалисти работят в държави като Афганистан и Иран, а афганистански реставратори са поканени на обучение в Китай. Организирани са и изложби в Германия, Франция и Узбекистан, разширявайки международното влияние на този международен паметник на световното наследство.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

