КМГ: Китай дава прагматичен принос за намаляването на въглеродните емисии

По време на Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (COP30) в Бразилия се проведе семинар по тема „Китайските решения за справяне с климатичните промени". Той бе организиран от Китайската академия за екологични науки и Центъра за екологично развитие към Министерството на екологията и околната среда.

На конференцията бе посочено, че глобалното управление на климата навлиза в ключов етап, а Китай продължава да насърчава зелената трансформация чрез технологични иновации, постигайки непрекъснати пробиви във вятърните, соларните технологии и за технологиите за съхранение на енергия.

В момента общият инсталиран капацитет на Китай за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници представлява над 40% от световния капацитет, което дава значителен принос за намаляване на въглеродните емисии в световен мащаб.

На конференцията бе посочено също, че практиките на Китай в сферите на чистата енергия, зелените индустрии и технологичните иновации създават важен модел за глобалното управление на климата. Китайските решения с тази сфера са ключова сила за реализирането на общата цел на света.