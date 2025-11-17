ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков за коледните надбавки на пенсионери...

Времето София 21° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21729916 www.24chasa.bg

КМГ: Китай дава прагматичен принос за намаляването на въглеродните емисии

КМГ

1204
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

По време на Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за изменение на климата (COP30) в Бразилия се проведе семинар по тема „Китайските решения за справяне с климатичните промени". Той бе организиран от Китайската академия за екологични науки и Центъра за екологично развитие към Министерството на екологията и околната среда.

На конференцията бе посочено, че глобалното управление на климата навлиза в ключов етап, а Китай продължава да насърчава зелената трансформация чрез технологични иновации, постигайки непрекъснати пробиви във вятърните, соларните технологии и за технологиите за съхранение на енергия.

В момента общият инсталиран капацитет на Китай за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници представлява над 40% от световния капацитет, което дава значителен принос за намаляване на въглеродните емисии в световен мащаб.

На конференцията бе посочено също, че практиките на Китай в сферите на чистата енергия, зелените индустрии и технологичните иновации създават важен модел за глобалното управление на климата. Китайските решения с тази сфера са ключова сила за реализирането на общата цел на света.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Какво ще се промени за пътниците в самолета и ще замени ли дигиталното евро хартиените пари