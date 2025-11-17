Днес се намирам в пазара за китайски билки "Лунси" в провинция Гансу, роден край на медицинските билки от хиляда години, където всеки ден се изпращат хиляди пакети от тях до всички краища на страната. Този пакет билки в ръката ми откъде ли идва? Как се гарантира качеството му? Днес ще започнем едно пътуване за проследяване и качествен контрол на билките, които се гарантират чрез QR кодове. Вижте по-малко
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21729936 www.24chasa.bg
КМГ: Пазарът за китайски билки "Лунси" в провинция Гансу
1320
https://www.facebook.com/reel/694082796754195
Последвайте ни в Google News Showcase
Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.