САЩ възобновяват нормалните разписания на полетите

Федералната агенция за авиация (FAA) на САЩ обяви късно снощи, че днес ще отмени извънредната си заповед за намаляване на полетите, което ще позволи възобновяването на нормалната дейност на летищата и ще сложи край на нарушенията в авиотрафика, предаде ДПА.

Нормалното разписание може да бъде възобновено от 06:00 часа сутринта (11:00 GMT) днес, се казва в съвместно изявление на министъра на транспорта Шон Дъфи и ръководителя на агенцията Брайън Бедфорд. В изявлението се посочва, че решението е взето след препоръка от екипа по безопасност на ведомството, който е прегледал тенденциите в областта на безопасността.

Извънредната заповед беше издадена по време на спирането на работата на правителството, най-дългото в историята на САЩ, когато служителите по контрол на въздушното движение силно намалява и нарушенията в полетите в САЩ зачестиха, припомня БТА.

Заради бюджетен спор между демократите и републиканците в Конгреса, който парализира голяма част от федералното правителство, голяма част от редовните дейности на федералните власти бяха блокирани, а много федерални служители, включително авиодиспечерите не получаваха заплати.

В пика на т. нар. шътдаун всекидневно бяха отменяни стотици полети.

Федералната агенция за авиация постепенно намали полетите в 40 големи летища, първо с 4 процента, а после с 6 процента.

В края на миналата седмица агенцията намали ограниченията до 3 процента, като заяви, че нивото на наличие на персонал продължава да се подобрява след края на 43-дневното спиране на работата на правителството.

Авиодиспечерите вече са се върнали на работа, посочи Дъфи при обявяването на края на ограниченията.