Трима убити и 10 ранени при руски ракетен удар в Харковска област

Руски ракетен удар в източния украински град Балаклия, Харковска област, уби трима души, а десет, сред които трима тийнейджъри, бяха ранени, предаде Ройтерс, като се позова на днешно изявление на Харковската областна военна администрация.

Извършеното тази нощ нападение нанесе щети на многоетажни жилищни блокове и на редица автомобили в центъра на града, заяви началникът на администрацията на граничещата с Русия област Олег Синегубов.

Снимка, предоставена от областните власти, показва повредената фасада на многоетажна тухлена сграда, която е с избити прозорци. От горен етаж излизат пламъци, а наоколо се виждат отломки и изпочупени клони.

Началникът на градската военна администрация на Балаклия Витали Карабанов отбеляза, че сред пострадалите има тийнейджъри, и съобщи, че девет души от ранените са приети в болница, предаде БТА.

На този етап Москва не е коментирала атаката, уточнява Ройтерс, като отбелязва, че информацията на Карабанов не може да бъде проверена по независим път.

Русия редовно обстрелва с ракети, дронове и артилерия втория по големина град в Украйна - Харков, разрушавайки жилища и инфраструктура, като прекъсва енерегоснабдяването и подлага местните жители на постоянни сигнали за тревога.

Ток през изминалата нощ нямаше в части от Харковска област, включително в южния град Изюм, след руски атаки снощи, които раниха 14-годишно дете, обявиха градските власти в "Телеграм".