Президентът на Казахстан подписа Закон за изкуствения интелект

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подписа закон „За изкуствения интелект“, както и „За внасяне на изменения и допълнения в някои законодателни актове на Република Казахстан по въпросите на изкуствения интелект и цифровизацията“, предаде националната новинарска агенция Казинформ.

Чрез закона „За изкуствения интелект“ (ЗИИ) се въвеждат основополагащите принципи за функциониране на системите на ИИ. Сега ИИ ще се признава за инструмент за постигане на определени задачи от човек. Предвид това е закрепен принципът на отговорност и отчетност, в съответствие с които собствениците и потребителите ще носят отговорност според ролята им в експлоатацията на системите за ИИ.

На собствениците се налага отговорността да управляват рисковете, да осигуряват сигурност и надеждност, подкрепа на потребителите по въпросите за функционирането на системите за ИИ, съобщава БТА.

Наред с това се закрепват принципите на законността, справедливостта, равенството, прозрачността, приоритета на благополучието на човека, свободата на волята при вземането на решения, защитата на данните и конфиденциалността, сигурността и защитата.

За защита на правата на физическите и юридическите лица и осигуряване на законността и реда в Казахстан е въведена забрана за създаване и експлоатация на системи с изкуствен интелект, които притежават определени възможности (използване на подсъзнателни, манипулативни или други методи; събиране и обработка на лични данни в нарушение на законите за личните данни и тяхната защита).

За да се гарантира осведомеността за резултатите, създадени с помощта на изкуствен интелект, е въведено изискване за етикетиране на такива стоки, работи и услуги.

Като се вземат предвид световните практики за създаване на платформи за ускоряване на създаването и развитието на системи с изкуствен интелект, е въведена законодателна рамка за функционирането на национална платформа за изкуствен интелект.

Платформата ще се използва за разработване, обучение и пилотна експлоатация на софтуерни продукти и модели с изкуствен интелект.

За да се засили защитата на личните данни на гражданите, е въведено изискване за срока на валидност на съгласието за обработка на лични данни. Този срок вече не може да надвишава периода, необходим за постигане на целите, за които се събират и обработват личните данни. Субектът на данните или неговият законен представител има право да оттегли съгласието си за събиране и обработка на лични данни, като уведоми собственика, оператора или трета страна.