Румен Спецов: До края на деня ще бъда вписан като ...

Бившата лидерка на Бангладеш беше осъдена на доживотен затвор за престъпления срещу човечеството

Мъж държи плакат пред съда, с който иска смъртно наказание за бившата лидерка на Бангладеш, която получи доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството. СНИМКА: РОЙТЕРС

Бившата министър-председателка на Бангладеш Шейх Хасина беше осъдена днес на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Решението е взето няколко месеца преди парламентарните избори, насрочени за началото на февруари.

Народната лига – партията на Хасина, не е допусната за участие в изборната надпревара и членовете ѝ се опасяват, че присъдата на бившата лидерка може да предизвика нови размирици в страната.

Съдът постанови присъдата на фона на строги мерки за сигурност и Хасина не присъстваше при обявяването на решението. През август 2024 г. тя избяга в Индия.

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд.

Синът на Хасина, който е и неин съветник, каза пред Ройтерс преди обявяването на решението, че тя няма да обжалва присъдата освен ако не дойде на власт демократично избрано правителство с участието на Народната лига.

