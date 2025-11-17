Косовският президент: Присъединяването ни към НАТО е по-спешно, отколкото европейската интеграция

Косовският президент Вьоса Османи заяви в интервю за "Политико", че присъединяването към НАТО е по-спешно за Косово, отколкото европейската интеграция, съобщи косовският вестник "Коха диторе", цитиран от БТА.

"Виждам членството (на Косово) в НАТО като по-спешно от европейската интеграция. Присъединяването към ЕС отнема време (...), но мисля, че НАТО е по-необходима за региона. Членството в НАТО за нас би означавало да бъдем в сигурност, разбира се причината (за това са) Сърбия и Русия. Мисля, че Русия има интерес да дестабилизира Западните Балкани и Европа. Не се отказва от това. (...) Мисля, че е от стратегически интерес за НАТО да се разшири към Западните Балкани, особено (към) Босна и Херцеговина и Косово", заяви Османи от Берлин на 14 ноември, цитирана от изданието.

Според Османи Косово е изпълнило критериите за членство в НАТО и е похарчило над 2 процента от БВП за отбрана, а в следващите четири години инвестициите в тази сфера ще бъдат удвоени.

Косовският президент заяви, че ако страната ѝ беше в НАТО, Сърбия никога не би се осмелила да извършва актове на агресия.

Османи допълни, че Косово няма друга алтернатива освен евроатлантическия път, като подчерта, че въпреки предприетите реформи и синхронизирането на външната му политика с тази на ЕС, европейският му път е блокиран.

Косово отдавна цели присъединяване към ЕС, но остава единствената страна в Западните Балкани, която все още няма статут на страна кандидат за членство. Страната подаде молба за членство в ЕС в края на 2022 г., но кандидатурата ѝ е в застой поради липсата на консенсус между 27-те членки, тъй като пет държави от ЕС – Кипър, Гърция, Румъния, Словакия и Испания – не признават косовската независимост.